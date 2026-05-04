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04.05.2026 21:16:06
Franken, Dollar und Euro: So bewegen sich die Devisen zum Wochenbeginn
An den Devisenmärkten gab es zu Wochenauftakt nur wenig Bewegung.
So tendiert die US-Währung am Abend bei 0,7833 Franken nach 0,7811 im frühen Handel. Der Euro hat sich in dieser Zeit zum Greenback ebenfalls etwas abgeschwächt und steht bei 1,1697 nach 1,1727 am Morgen. Das Euro/Franken
Verunsichert werden die Finanzmärkte durch die Lage im Nahen Osten und insbesondere an der Strasse von Hormus. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe spitzten sich die Spannungen wieder deutlich zu. Nach offiziellen Angaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) brach nach einem iranischen Drohnenangriff ein Grossbrand in einem Industriegebiet aus.
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Ausserdem fing das Militär der VAE weitere Raketen aus dem Iran ab. Unterdessen zerstörten die USA mehrere iranische Schnellboote. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten dementiert, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben.
awp-robot/ra
Zürich (awp)
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