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04.05.2026 08:02:36
Franken, Dollar und Euro: Darum gibt es zum Wochenbeginn wenig Bewegung
An den Devisenmärkten präsentieren sich die wichtigsten Währungspaare in etwa auf den Niveaus, die sie vor dem Wochenende hatten.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9160 mehr oder weniger auf der Stelle. Dies gilt auch für das Dollar/Franken-Paar, das zu 0,7811 gestellt wird. Und auch der Euro notiert zum Dollar bei 1,1727 auf dem Niveau von Freitagabend.
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Nach einer turbulenten Vorwoche mit zahlreichen Notenbanksitzungen und wichtigen Datenveröffentlichungen startet die neue Woche zunächst ruhig, hält derweil die Helaba fest. Dabei blieben die Energiepreise weiterhin eine treibende Kraft. Ein Ende der Dominanz des Themas "Persischer Golf" sei nicht in Sicht. "Der Iran-Krieg und die Seeblockaden sind noch nicht beendet und die Energiepreise liegen weiterhin auf hohen Niveaus."
Immerhin sorgt US-Präsident Donald Trump für etwas Erleichterung mit seiner Ankündigung, dass die USA an diesem Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Strasse von Hormus feststecken.
awp-robot/hr/cg
Zürich (awp)
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