Franken bleibt "sicherer Hafen" - Was die heimische Währung stützt

Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung am Mittwochmorgen bei 0,7653 Franken nach 0,7667 am Vorabend gehandelt. Am Vortag war der Greenback bis auf einen Tiefstwert von 0,7605 Franken abgesackt. Auch der Euro notiert zum US-Dollar mit 1,2000 etwas höher als am Vorabend mit 1,1975. Am Vorabend war das Paar kurzzeitig bis auf 1,2081 angestiegen und damit den höchsten Stand seit Mitte 2021. Unterdessen tritt das Euro/Franken -Paar bei Kursen von 0,9183 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der US-Dollar gab zuletzt auf breiter Front nach. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag erklärt, er halte den schwächeren Dollar für "grossartig". An den Devisenmärkten wurde der Kommentar als politische Akzeptanz eines schwachen Dollars gewertet, was die bereits fragile Marktstimmung verstärkte.

Der Fokus richtet sich nun auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend nach dem europäischen Börsenschluss sowie die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Zwar erwarten Marktteilnehmer vorerst keine Zinssenkungen, was die anhaltende Dollarschwäche jedoch nicht zwingend stoppen dürfte.

Zürich (awp)