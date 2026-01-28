US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
28.01.2026 08:08:00
Franken bleibt "sicherer Hafen" - Was die heimische Währung stützt
Die Dollar-Schwäche hält dabei weiter an.
Der US-Dollar gab zuletzt auf breiter Front nach. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag erklärt, er halte den schwächeren Dollar für "grossartig". An den Devisenmärkten wurde der Kommentar als politische Akzeptanz eines schwachen Dollars gewertet, was die bereits fragile Marktstimmung verstärkte.
Der Fokus richtet sich nun auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend nach dem europäischen Börsenschluss sowie die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Zwar erwarten Marktteilnehmer vorerst keine Zinssenkungen, was die anhaltende Dollarschwäche jedoch nicht zwingend stoppen dürfte.
Zürich (awp)
