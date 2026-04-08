Franke-Stablecoin auf dem Vormarsch? UBS startet mit Partnern Testumgebung für digitale Währung

In einer sogenannten Sandbox werden verschiedene Anwendungsfälle für einen regulierten Franken-Stablecoin erprobt, wie die beteiligten Institute am Dienstag mitteilten.

Bei der Sandbox handelt es sich um ein geschütztes Testumfeld, in dem neue Technologien unter realitätsnahen Bedingungen erprobt werden können, ohne sofort breit ausgerollt zu werden. Grundlage bildet eine initiale Liste möglicher Anwendungsfälle, die von den Partnern gemeinsam entwickelt wurde.

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Im Rahmen der Initiative sollen verschiedene Einsatzmöglichkeiten eines an den Franken gekoppelten digitalen Tokens getestet werden, so die Mitteilung weiter. Ziel sei es, das heimische Ökosystem für digitales Geld weiterzuentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes im Bereich digitaler Vermögenswerte zu stärken.

Die technische Infrastruktur für die Herausgabe des Stablecoins stellt die Swiss Stablecoin AG zur Verfügung. Die Sandbox werde im Jahr 2026 durchgeführt und stehe auch weiteren interessierten Banken, Unternehmen und Institutionen offen.

ra/hr

Zürich (awp)