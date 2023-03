Flüchtiger Krypto-Pleitier Do Kwon in Montenegro festgenommen

Anzeige



PODGORICA (awp international) - Die Polizei in Montenegro hat den flüchtigen Kryptowährungs-Gründer Do Kwon festgenommen. Die Polizei habe den 31-jährigen Südkoreaner mit falschen Papieren am Flughafen der Hauptstadt Podgorica festgesetzt, berichtete das staatliche Fernsehen RTCG unter Berufung auf Innenminister Filip Adzic am Donnerstag. Seine Daten seien mit den Behörden in den USA, Singapur und Südkorea abgeglichen worden, fügte der Minister hinzu.

Kwon hatte in Singapur die Kryptowährungen Terra und Luna kreiert. Das System Terra-Luna brach jedoch im Mai vorigen Jahres spektakulär zusammen. Die Anleger gingen leer aus. Die Pleite soll Verluste in Höhe von 40 Milliarden Dollar (37 Mrd Euro) verursacht haben.

Kwon verschwand darauf hin. Interpol erliess im vergangenen September einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Auf dessen Grundlage nahmen ihn die montenegrinischen Behörden fest./gm/DP/jha