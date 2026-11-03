Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’780 -0.2%  SPI 20’852 -0.1%  Dow 51’862 -0.2%  DAX 25’956 -0.1%  Euro 0.9189 0.3%  EStoxx50 6’170 -0.1%  Gold 3’936 -0.3%  Bitcoin 63’638 1.3%  Dollar 0.8208 0.2%  Öl 103.1 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Fintech Safirum lanciert seinen Franken-Stablecoin
Anthropic-Aktie: KI-Firma geht mit Milliardenverlusten auf den Börsengang zu
Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?
Sportradar-Aktie zieht kräftig an: Sportdatenanbieter wächst im dritten Quartal weiter kräftig
Pfizer-Aktie trotzdem leichter: Überraschend robuste Quartalszahlen
Suche...
Plus500 Depot

Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kryptowährung 03.11.2026 17:09:00

Fintech Safirum lanciert seinen Franken-Stablecoin

Fintech Safirum lanciert seinen Franken-Stablecoin

Das Rennen zwischen den Anbietern eines Franken-Stablecoin nimmt Fahrt auf.

Berner Kantonalbank
445.48 CHF 2.36%
Kaufen Verkaufen
Das Schweizer Fintech Safirum hat am Dienstag unter der Bezeichnung "CHF-S" einen an den Wert der Schweizer Währung gekoppelten Blockchain-Token lanciert.

Die neue "digitale Form des Schweizer Frankens" ermögliche schnelle und kostengünstige Transaktionen rund um die Uhr, teilte das Fintech am Dienstag anlässlich des Lancierungs-Anlasses in Zürich mit.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der CHF-S richte sich sowohl an Private wie auch an Banken, Kryptobörsen und an andere institutionelle Nutzer. Schweizerinnen und Schweizern sei oftmals nicht bewusst, wie begehrt eine über einen Zeitraum von Jahrzehnten stabile Währung sei, betonte CEO Bastien Thiébaud an dem Lancierungs-Anlass.

KYC-kompatibel

Der neue Franken-Stablecoin erfüllt laut den Anbietern die derzeitigen Vorgaben der Finanzmarktaufsicht Finma dank einer "Whitelisting"-Funktion vollumfänglich. Zugelassen sind nur Nutzer, die sich zuvor digital mit Vorlage von ID oder Pass (KYC - "Know Your Customer") respektive bei Unternehmen durch eine KYB-Prüfung ("Know Your Business") identifiziert haben.

Der CHF-S werde im Verhältnis 1:1 durch eine Reserve in einem gesonderten Konto bei einer der beiden Partnerbanken gedeckt - es handelt sich um die Berner Kantonalbank und die Banque Richelieu. Weitere Banken würden als zusätzliche Depotbanken dazu kommen.

Tiefe Gebühren

Wie andere Stablecoins kann auch der CHF-S rund um die Uhr und innert Sekunden direkt zwischen den - registrierten - Benutzern überwiesen werden. Und dies unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden. Der CHF-S nutzt dafür die als effizient geltende "Solana"-Blockchain.

Den Nutzern stellt Safirum tiefe Gebühren in Aussicht. So erhält die Stablecoin-Herausgeberin pro Transaktion eine Gebühr von 0,05 Prozent des Betrags, maximal aber 0,50 CHF-S zuzüglich Netzwerkgebühren.

Andere Anbieter kommen

Das Fintech Safirum dürfte mit seiner Lancierung zum jetzigen Zeitpunkt das Feld früh besetzen wollen. Im Februar 2026 hatte das deutsche Kryptounternehmen AllUnity einen Franken-Stablecoin unter dem EU-Rechtsrahmen Micar (Markets in Crypto-Assets Regulation) lanciert. Dessen Volumen ist mit derzeit rund 36 Millionen Franken allerdings eher bescheiden.

Im Testlauf befindet sich derzeit der Stablecoin CHFD, den die Swiss Stablecoin AG herausgibt. Sie arbeitet dabei mit einem Konsortium mit grossen Finanzunternehmen zusammen. Diese umfassen die UBS, Postfinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, BCV, SIX sowie Twint.

Der Schweizer Gesetzgeber hat derweil günstigere Rahmenbedingungen für Herausgeber von Stablecoins in Aussicht gestellt. Das EFD hatte im vergangenen Herbst eine entsprechende Revision des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) in die Vernehmlassung geschickt. Eine Botschaft an das Parlament wird nun im kommenden Jahr erwartet.

tp/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen

Bildquelle: Vit-Mar/Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Erste Schätzungen: NVIDIA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
UBS-Aktie schwächer: Moody's bestätigt Ratings der Grossbank
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich