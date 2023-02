Filecoin Kurs Prognose: FIL fällt zweistellig – das ist der Grund

Anzeige



Der digitale Währungsmarkt korrigiert am Wochenende relativ heftig. Die Krypto-Marktkapitalisierung büsste in den vergangenen 24 Stunden um rund 3 % ein. Sortieren wir die Performance der 100 wertvollsten Coins am vergangenen Tag ist Filecoin der grosse Verlierer. Denn der native Token FIL büsste in diesem Zeitraum um rund 12 % ein. Das Handelsvolumen konnte dabei sogar um 50 % zulegen. Grundsätzliches Interesse am Filecoin war somit auch zum Start in das Wochenende vorhanden, nur eben vornehmlich auf der Short-Seite.

Doch was ist der Grund für die deutlichen Verluste beim Filecoin und könnte sich hier nun eine Chance anbieten?

Während der Filecoin somit im bearischer gestimmten Gesamtmarkt einer der grossen Verlierer ist und massiv unter der Kapitalflucht leidet

Filecoin Kurs heute: Gewinnmitnahmen nach explosiver Rallye

In den letzten 24 Stunden fiel der Filecoin Kurs um rund 12 %. Damit zeigt sich ein altbekanntes Bild. Nach einer explosiven Rallye sind es häufig die Kryptos mit ehemals bestem Momentum, die besonders stark unter einer Korrektur leiden. Denn der Filecoin Kurs konnte in den letzten zwei Wochen immer noch über 40 % an Wert gewinnen.

Zugleich offenbarte der Annual Report von Filecoin zuletzt ein attraktives Wachstum. Durch die sich ausweitenden Gewinnmitnahmen müssen Filecoin-Holder kurzfristig den Blick nach unten richten. Hier verläuft bei rund 6,55 $ ein multiples Support-Level. Sollte der FIL Kurs unter diese Unterstützung fallen, könnte auch der Bereich um 5,80 $ zeitnah angesteuert werden.

FVM-Upgrade im März

Ursächlich für die jüngste Rallye war insbesondere der Start der Filecoin Virtual Machine (FVM), der für den März angedacht ist. Damit erhalten die Nutzer von Filecoin die Möglichkeit, Daten dezentral speichern zu können. Am 14. März soll das Filecoin-Mainnet mit der Programmierbarkeit von Smart Contracts um zahlreiche Anwendungsfälle bereichert werden, was auch eine steigende Adoption von Filecoin begünstigt. Denn insbesondere Unternehmen als Zielgruppe setzen nach Messari-Daten vermehrt auf Filecoin, um über eine Million TB Daten zu speichern.

1/3 Who are the "users" of Filecoin's decentralized data storage?



The latest Messari report digs into fast-growing enterprise-level client segment, onboarding over 1 million Terabytes of data each.



Full report: https://t.co/Pd7otL1fK3 pic.twitter.com/BshQVX8JlP — Filecoin TL;DR (@FilecoinTLDR) February 16, 2023

Die neue Version des Filecoin-Protokolls enthält als Highlight die Filecoin Virtual Machine (FVM), die durch die Entwickler programmierbar sein wird. Dies ermöglicht es den Akteuren, Smart Contracts direkt auf der Filecoin-Blockchain zu implementieren und mehr Anwendungspotenziale zu kreieren. Die FVM richtet sich an Entwickler von dezentralen Anwendungen und soll intentional mit zentralisierten Cloud-Service-Anbietern konkurrieren.

Innovative Projekte wie Medusa, die einfache, sichere und dezentralisierte Lösungen für die Zugriffskontrolle auf private Daten einführen, wurden bereits auf der FVM gestartet.

1/3 Medusa is live on Filecoin (FVM Hyperspace)!



The Medusa project provides a simple, secure, decentralized solution for access control — an on-chain way to manage access to private data — incubated inside the #cryptonet team. https://t.co/PEjZbz6lOV — Filecoin (@Filecoin) February 22, 2023

Filecoin Alternativen

Wer sein Krypto-Portfolio mit neuen Coins mit 10x Potenzial noch diversifizierter aufstellen möchte, kann auch Ende Februar den Blick auf innovative Presales werfen – drei Ideen, die selbstverständlich eigenständiger Due-Diligence vor dem Investment bedürfen.

Autor: Daniel Robrecht

