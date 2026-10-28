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Devisen im Blick 28.10.2026 20:38:00

Fed-Zinsentscheid: So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar

Fed-Zinsentscheid: So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar

Der US-Dollar hat sich am Abend im Anschluss an den Zinsentscheid der US-Notenbank leicht abgeschwächt.

So hat das Währungspaar Euro/Dollar auf 1,1150 von 1,1134 USD angezogen, während die US-Valuta zum Franken auf 0,8291 von 0,8302 einen Tick zurückgegangen ist.

Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9244 kaum verändert.

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Der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, war an sich keine Überraschung. Die Marktbeobachter werden vor allem versuchen, aus den Kommentaren des Fed auf dessen Schritte im Dezember zu schliessen. In ersten Reaktionen lautete der Tenor: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", es überwog also die Meinung, dass das Fed im Dezember angesichts der anhaltend hohen Energiepreise nicht um eine weitere Zinserhöhung herumkommen wird.

Dass die Zinsen nicht bereits jetzt erhöht wurden, führten verschiedene Kommentatoren auch auf die "Midterms"-Wahlen in den USA von kommender Woche zurück; das Fed habe kein Signal gegen den US-Präsidenten senden wollen.

awp-robot/cf

Zürich (awp)

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