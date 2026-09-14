Fed-Erwartung und Ölpreis im Fokus: So bewegt sich der Franken zum US-Dollar und Euro

Dies allerdings auf hohem Niveau.

Der EUR/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,9432 nach 0,9463 am frühen Morgen. Auch der Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8170 nach 0,8181 Franken gehandelt. Der Euro hat derweil zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1544 nach 1,1567 am frühen Morgen gehandelt.

Das leichte Erstarken des Frankens folgt auf eine deutliche Abschwächung in den letzten Tagen. So hatte die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA und der höhere Ölpreis dem Dollar über das Wochenende Auftrieb gegeben. Aktuell erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 89 Prozent, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen anheben wird.

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Daran haben auch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump nichts geändert, dass er bei einer Zinsanhebung einen Handelsstopp mit bestimmten Ländern verfügen werde. "Ich werde das bei einigen Ländern tun. Ich habe keine Wahl", behauptete er.

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Zürich (awp)