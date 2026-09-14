Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’951 1.3%  SPI 19’644 1.0%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’472 -0.4%  Euro 0.9431 -0.4%  EStoxx50 6’265 -1.0%  Gold 4’294 -1.3%  Bitcoin 63’506 1.3%  Dollar 0.8167 0.0%  Öl 108.2 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

Devisen im Blick 14.09.2026 11:56:00

Fed-Erwartung und Ölpreis im Fokus: So bewegt sich der Franken zum US-Dollar und Euro

Fed-Erwartung und Ölpreis im Fokus: So bewegt sich der Franken zum US-Dollar und Euro

Der Franken hat im Verlauf des Montagvormittags zum Euro und zum US-Dollar leicht an Wert gewonnen.

Dies allerdings auf hohem Niveau.

Der EUR/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,9432 nach 0,9463 am frühen Morgen. Auch der Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8170 nach 0,8181 Franken gehandelt. Der Euro hat derweil zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1544 nach 1,1567 am frühen Morgen gehandelt.

Das leichte Erstarken des Frankens folgt auf eine deutliche Abschwächung in den letzten Tagen. So hatte die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA und der höhere Ölpreis dem Dollar über das Wochenende Auftrieb gegeben. Aktuell erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 89 Prozent, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen anheben wird.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Daran haben auch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump nichts geändert, dass er bei einer Zinsanhebung einen Handelsstopp mit bestimmten Ländern verfügen werde. "Ich werde das bei einigen Ländern tun. Ich habe keine Wahl", behauptete er.

awp-robot/rw/cg

Zürich (awp)

Weitere Links:

Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9435 -0.0035
-0.37
USD/CHF 0.8169 0.0003
0.04
USD/JPY 154.5400 0.9725
0.63

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start