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Devisen im Blick 14.09.2026 21:12:00

Fed-Erwartung und Ölpreis im Fokus: So bewegen sich Franken, US-Dollar und Euro

Fed-Erwartung und Ölpreis im Fokus: So bewegen sich Franken, US-Dollar und Euro

Am Montag haben sich die wichtigsten Währungspaare im Abendhandel nur wenig bewegt.

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Mit einer Entspannung im Ölmarkt im Handelsverlauf hat der US-Dollar seinen Aufwärtstrend zuletzt wieder abgebrochen.

So schwächte sich die US-Währung im späten Handel leicht ab und wurde zuletzt bei 0,8163 Franken gehandelt. Auch der Euro notiert zum Dollar mit 1,1557 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1532. Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9434 mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/ra

Zürich (awp)

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