Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9462 -0.1%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’328 -0.5%  Bitcoin 63’449 1.2%  Dollar 0.8189 0.3%  Öl 106.9 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Yen-Rally vor der Zinsentscheidung: Diese Risiken sollten Anleger jetzt kennen
DSM-Firmenich-Aktie im Blick: Zusammenarbeit mit KI-Start-up Boltz gestartet
HUGO BOSS-Aktie: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Zins- und Inflationssorgen bremsen Goldpreis aus
SpaceX-Aktie vor dem Sprung? Diese Risiken bleiben trotz Milliarden-Deal
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Devisen im Blick 14.09.2026 07:54:00

Fed-Erwartung und Ölpreis geben Rückenwind: Darum legt der US-Dollar zum Franken und Euro zu

Fed-Erwartung und Ölpreis geben Rückenwind: Darum legt der US-Dollar zum Franken und Euro zu

Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA und der höhere Ölpreis haben dem US-Dollar über das Wochenende weiteren Auftrieb gegeben.

Der EUR/USD-Kurs rutschte in der Folge weit unter die 1,16er-Marke.

Aktuell steht der Kurs bei 1,1567 nach 1,1594 am Freitagabend. Auch der Schweizer Franken verlor zum Dollar an Wert. Der USD/CHF-Kurs näherte sich in der Folge der 0,82er-Schwelle an und notiert aktuell bei 0,8181 nach 0,8167 vor dem Wochenende.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Grund für die Dollarstärke ist, dass eine Zinserhöhung in den USA wahrscheinlicher geworden ist. Anlagen in Dollar werden bei höheren Zinsen attraktiver, was die Währung stützt. Aktuell erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 87 Prozent, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen anheben wird.

Daran haben auch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump nichts geändert, dass er bei einer Zinsanhebung einen Handelsstopp mit bestimmten Ländern verfügen werde. "Ich werde das bei einigen Ländern tun. Ich habe keine Wahl", behauptete er.

Neben dem sich abzeichnenden Fed-Entscheid hilft auch der wieder stark gestiegene Ölpreis der US-Währung, weil der Ölhandel hauptsächlich in Dollar abgewickelt wird. Der Ölpreis ist in der Nacht auf Montag zeitweise auf knapp 108,50 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent gestiegen.

Derweil bleibt der Franken auch gegenüber dem Euro unter Druck, was Experten mit dem grösseren Zinsunterschied der Eurozone zur Schweiz erklären. Das Duo markierte in der Nacht auf Montag ein neuerliches Jahreshoch bei 0,94746, aktuell notiert es mit 0,9463 wieder leicht darunter.

awp-robot/rw/cg

Zürich (awp)

Weitere Links:

Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 154.2830 0.7155
0.47

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie im Fokus: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start