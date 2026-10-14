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14.10.2026 15:07:41
Eurowings lässt Ausstattung aller A320 Neo mit "Premium BIZ Seat" offen
Eurowings hält grundsätzlich am Roll-out des "Premium BIZ Seat" fest, prüft aber den Umfang in der A320-Neo-Flotte, die einst komplett mit dem neuen Sitz ausgestattet werden sollte. Ab 1. Dezember kommt der Sitz auf Dubai-Flügen ab Berlin zum Einsatz. Dubai-Flüge ab Köln/Bonn und Stuttgart setzt die Airline aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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