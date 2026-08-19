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19.08.2026 12:36:38
Eurowings kehrt nach Dubai zurück - weitet Premium-Sitz auf A320-Neo-Flotte aus
Nach fast acht Monaten kriegsbedingter Pause fliegt Eurowings ab Ende Oktober wieder nach Dubai. Im Winterflugplans rüstet die Lufthansa-Tochter zugleich ihre gesamte Airbus-A320-Neo-Flotte mit einem neuen Business-Sitz aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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