Eurokurs im US-Handel kaum bewegt - Zum Franken bei 1,053

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im US-Handel zum US-Dollar nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostet die Gemeinschaftswährung 1,0855 US-Dollar.

Zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro am Dienstag zunächst ebenfalls nur wenig, legte aber bis zum späten Abend etwas zu. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0530 Franken nach 1,0516 Franken am Morgen. Der Dollar fiel zum Franken zwischenzeitlich unter die Marke von 0,97 Franken, geht am Abend aber wieder für 0,9702 Franken um.

/ck/he