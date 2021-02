Eurokurs gibt zum Dollar weiter nach - die Gründe

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursverluste seit Beginn der Handelswoche angeknüpft.

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2009 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Dollar über der 0,90er-Marke bei 0,9004 Franken. Der Euro kostet derweil wie am Vorabend 1,0814 Franken.

Seit Beginn der Woche hat der Euro mittlerweile rund ein Prozent an Wert verloren. Während die Anleger in den USA durch Fortschritte bei der Corona-Impfung Hoffnung auf eine Konjunkturerholung schöpfen, läuft die Kampagne in der Eurozone weiter schleppend. Zuletzt zeigten sich auch bei der Entwicklung der Konjunkturdaten deutliche Unterschiede. Während Wirtschaftszahlen aus der Eurozone zuletzt mehrfach enttäuschend ausgefallen waren, deuten sie in den USA auf eine vergleichsweise robuste konjunkturelle Entwicklung hin.

Im Mittelpunkt des Interesses steht das britische Pfund, das am Morgen zu allen wichtigen Währungen unter Druck steht. Die Anleger halten sich mit Käufen zurück und warten auf geldpolitische Entscheidungen der britischen Notenbank am frühen Nachmittag. Zuletzt hatten sich Vertreter der Zentralbank etwas optimistischer gezeigt und darauf verwiesen, dass Grossbritannien den Höhepunkt der aktuellen Welle an Neuinfektionen in der Corona-Krise überwunden habe.

