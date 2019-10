Eurokurs bleibt im Aufwind - Türkische Lira legt weiter zu

Der Eurokurs hat sich am Freitag im US-Geschäft auf hohem Niveau behauptet. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1162 US-Dollar.

Bereits seit Anfang Oktober zieht der Euro gegenüber dem Dollar an. Auch zum Schweizer Franken hat der Euro seit Monatsbeginn an Wert gewonnen. Aktuell kostet er 1,0992 Franken, der Dollar geht zu 0,9847 Franken um.

Der mögliche Austritt von Grossbritannien aus der Europäischen Union (EU) bleibt im Blick des Devisenmarktes, auch wenn sich die Kursausschläge am Freitag in Grenzen hielten. Am Donnerstag war das britische Pfund zeitweise auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen. Die Gewinne wurden jedoch teilweise wieder abgegeben.

Es ist schliesslich alles andere als sicher, ob der Kompromiss über den EU-Ausstieg am Samstag die notwendige Mehrheit im britischen Parlament findet. Fraglich ist auch, ob im Fall einer Ablehnung eine erneute Verlängerung der EU-Mitgliedschaft möglich ist. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron lehnt eine Verlängerung ab und erhöht so den Druck auf die Abgeordneten.

Die türkische Lira weitete ihre Kursgewinne vom Vortag aus. Die USA und die Türkei hatten sich am Donnerstagabend überraschend auf eine Kampfpause in Nordsyrien geeinigt und damit Hoffnung auf eine nachhaltige Deeskalation der Lage in der Region geweckt.

