Euro und Franken unter Druck: Dollar profitiert von Europas Schuldenängsten

Insbesondere gegenüber dem Euro gewinnt der US-Dollar angesichts der Schuldensorgen auf dem „alten Kontinent“ an Wert.

Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend weiter an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1156 nach 1,1176 Dollar am späten Nachmittag gehandelt. Auch der Franken gibt zum Dollar nach. Aktuell kostet die US-Währung 0,8348 nach 0,8332 Franken am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar tritt indes bei 0,9314 auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Schuldenprobleme und Zinssorgen belasten den Euro

In der vergangenen Woche war der Kurs des Euro erstmals seit rund anderthalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen. Als Gründe führen Marktbeobachter die schwachen Konjunkturdaten in Europa sowie die Sorgen um die Finanzlage Frankreichs und Zinserhöhungsspekulationen in den USA an.

Generell hat die erhöhte Verunsicherung unter Anlegern Experten zufolge zuletzt auch am Devisenmarkt zu Kursschwankungen geführt. Zwar müsse in absehbarer Zeit nicht mit einer neuen Eurokrise gerechnet werden, heisst es in einem Kommentar. Jedoch werde der hohe Schuldenberg in Frankreich zunehmend als chronisches Problem wahrgenommen.

Zürich (awp)