Euro startet stabil in die Woche - Was aus Datensicht für Bewegung sorgen könnte

Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0936 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro kaum verändert und wird im frühen Geschäft zu 0,9778 gehandelt. Derweil notiert das Währungspaar USD/CHF ebenfalls praktisch unverändert bei 0,8941.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Wochenstart fällt aus Datensicht ruhig aus. Es stehen kaum nennenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm. In den USA werden lediglich Daten vom Immobilienmarkt erwartet. Ansonsten dürften sich die Impulse aus den Vereinigten Staaten in engen Grenzen halten, weil dort ein landesweiter Feiertag begangen wird. In Europa wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der EZB zu Wort melden.

FRANKFURT (awp international)