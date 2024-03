Euro notiert über 1,09 Dollar - Was heute für Bewegung sorgen könnte

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0938 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der US-Dollar etwas auf 0,8771 Franken verbilligt, nach einem Stand von 0,8786 am Vorabend. Das ergibt für das Euro-Franken-Paar einen gegenüber dem Vorabend kaum veränderten Stand von 0,9593. Die Gemeinschaftswährung bleibt damit weiter knapp unter der Marke von 96 Rappen.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationsdaten veröffentlicht. Die Bedeutung für die US-Geldpolitik ist hoch, weil die Zentralbank Fed wegen der rückläufigen Teuerung auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zusteuert. Zeitpunkt und Ausmass sind allerdings ungewiss. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker immer wieder betont, dass man zunächst Zutrauen in die Nachhaltigkeit des Teuerungsrückgangs haben müsse.

FRANKFURT (awp international)