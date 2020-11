Euro klettert Zum Dollar 3-Monats-Hoch, weiter über 1,08 Franken - die Gründe

Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar ein Dreimonatshoch erreicht.

Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1937 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Anfang September.

Zum Franken war der Euro bereits in den letzten Tagen auf das höchste Niveau seit etwa sechs Monaten geklettert. Bei einem Stand von 1,0823 Franken bewegt er sich in etwa auf Vortagesniveau. Der US-Dollar ist zeitgleich noch weiter gesunken auf 0,9066 Franken.

Der Euro hat in den vergangenen Tagen vor allem von der überwiegend guten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Der amerikanische Dollar wird hingegen belastet, da er als weltweite Reservewährung gilt, die eher als Absicherung in schwächeren Marktphasen gefragt ist.

Am Donnerstag dürften insbesondere aus den USA entscheidende Impulse fehlen, da dort der Feiertag Thanksgiving begangen wird. In Europa stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, darunter Geld- und Kreditdaten der EZB. Daneben äusserst sich EZB-Chefökonom Philip Lane.

FRANKFURT (awp international)