Euro kaum verändert zu Dollar und Franken - Was heute für Kursbewegungen sorgen könnte

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0658 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bei einem Kurs von 0,9859 zeigt sich auch das Euro/Franken-Paar kaum verändert seit dem Vorabend. Der US-Dollar hat sich ebenfalls kaum bewegt, wie Kurse von 0,9249 Franken zeigen.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Nach einem impulsarmen Jahresauftakt am Montag wird am Devisenmarkt im Tagesverlauf wieder mit mehr Kursbewegung gerechnet. An den Finanzmärkten in New York und London sowie an führenden asiatischen Börsen wird nach den Neujahrsfeiern erst ab heute gehandelt. Neue Impulse für den Handel mit dem Euro können auch Preisdaten aus der Eurozone liefern. Am Nachmittag stehen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland auf dem Programm. Es wird erwartet, dass sich die deutsche Inflation im Dezember abgeschwächt hat.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählt der japanische Yen, der am Morgen im Handel mit den anderen Währungen führender Industriestaaten zulegt. Im Handel mit dem US-Dollar erreicht der Yen den höchsten Stand seit vergangenen Juni. Hintergrund für die Yen-Stärke sind andauernde Marktspekulationen, dass die japanische Notenbank von ihrer extrem lockeren Geldpolitik abrücken könnte.

FRANKFURT (awp international)