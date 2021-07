Euro kann 1,18 US-Dollar-Marke halten - Zum Franken etwas leichter: Die Gründe

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1834 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.

Auch gegenüber dem Franken ermässigt sich der Euro leicht und wird zu 1,0837 Franken gehandelt nach 1,0846 Vorabend. Der Dollar tendiert dagegen praktisch unverändert mit 0,9159 nach 0,9158 Franken am Abend zuvor. Allerdings hatte der "Greenback" am Donnerstagmorgen noch fast einen Rappen mehr gekostet.

Am Donnerstag hatte sich der Euro etwas von seinen Verlusten der vergangenen Wochen erholt. Noch am Mittwoch war der Kurs auf einen dreimonatigen Tiefstand gefallen. Ein Grund dafür sind Erwartungen einer perspektivisch etwas weniger grosszügigen Geldpolitik in den USA, was den Dollar unterstützt.

Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturzahlen an, die am Devisenmarkt grösseres Interesse hervorrufen könnten. Es äussern sich allerdings einige hochrangige Notenbankvertreter.

