Euro im US-Handel wenig verändert

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel moderat geschwankt. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street ging es wieder etwas abwärts. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1554 US-Dollar. Am Vortag hatte sie einen 15-monatigen Tiefstand bei 1,1529 Dollar erreicht.

Zum Franken hat der Euro zuletzt klar zugelegt, er wird derzeit zu 1,0732 gehandelt, nach 1,0715 am späten Nachmittag. Auch gegenüber dem US-Dollar hat sich der Franken abgeschwächt. Der Dollar wechselt derzeit zu 0,9291 den Besitzer, am Nachmittag waren es noch 0,9264 Fr.

ck/he