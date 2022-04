Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street 1,1041 US-Dollar. nachdem sie im Frankfurter Frühhandel bei 1,1075 Dollar gehandelt worden war. Zum Franken notiert der Euro derweil mit 1,0217 etwas tiefer, während der US-Dollar zu 0,9254 Franken umgeht.

ck/he/mk