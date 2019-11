Euro im US-Handel weiter unter 1,11 Dollar

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Dienstag im Verlauf des US-Handels nur noch wenig bewegt. Nachdem er im europäischen Handel deutlich unter Druck geraten war, zeigte er sich rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street weiter bei 1,1068 US-Dollar.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro nach einem zwischenzeitlichen Anstieg am frühen Abend mit 1,0995 wieder wenig verändert zum Vortag. Der Dollar steigt derweil zum Franken - der Kurs liegt bei 0,9934. /ck/he