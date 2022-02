Euro im US-Handel kaum bewegt - Franken tritt auf der Stelle

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1432 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,1435 (Dienstag: 1,1408) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8745 (0,8766) Euro.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro sich kaum vom Fleck bewegt. Das EUR/CHF-Paar notierte zuletzt bei 1,0560 und damit nur minim unter dem Wert von 1,0565 vom frühen Morgen. Der Dollar hat sich zum Franken ebenfalls nur minim abgeschwächt, er kostete zuletzt 0,9236 nach 0,9250 am frühen Morgen.

/ck/he/tv