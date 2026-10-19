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19.10.2026 21:24:00
Euro/Franken: Politische Unruhen belasten die Gemeinschaftswährung
Am Devisenmarkt sorgen politische Entwicklungen in Europa für neue Bewegung.
Beim Grund für den starken Franken bzw. schwachen Euro verweisen Händler auf die Unruhen in Frankreich. Nachdem zuletzt die anziehenden Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen (in Frankreich) die Finanzmärkte in Schach gehalten und den Euro belastet haben, sorgen nun die Ausschreitungen vom Wochenende für weiteren Druck.
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Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken am Abend mit 0,8265 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8251). Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1211 nach 1,1224 am späten Nachmittag gehandelt.
Zürich (awp)
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