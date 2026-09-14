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14.09.2026 14:35:14
Etihad stellt neue A330-Neo-Kabine vor
Etihad Airways präsentiert die neue Kabine für den Airbus A330 Neo. Der neue Widebody soll im kommenden Jahr in drei Reiseklassen vor allem auch Passagiere nach Europa transportieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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