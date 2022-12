Ethereum zum Jahreswechsel bei 1.200 Dollar – Ein gutes Zeichen für 2023 oder ist dieser Coin die bessere Wahl?

Anzeige



Wer den Ethereum-Kurs im Dezember beobachtet hat, konnte schon mit ziemlicher Sicherheit den Schlusskurs für dieses Jahr vorhersehen. In unseren letzten Prognosen wurde mehrmals seit November ein Preis zwischen 1.200 und 1.250 USD für den heutigen Tag vorhergesagt. Das Hoch der letzten 24 Stunden lag genau bei 1.200 Dollar und wie zu erwarten, folgte bei diesem Widerstand eine bärische Abweisung, da hier viele Gewinnmitnahmen erfolgten. Das Bild der letzten Woche legt auch nahe, dass einige an der 1.200 Dollar Marke Verkaufsorders platziert haben. Was nun für den Jänner wichtig ist und ob FightOut mit dem FGHT-Token nicht vielleicht die bessere Wahl für 2023 wäre, schauen wir uns im Artikel an.

Im 7-Tages-Schnitt liegt Ethereum mit 1,7 % im Minus. Im Vergleich der letzten Monate liegt der Preis genau da, wo er erwartet wurde. Im Mittelfeld der Preisspanne der letzten 6 Wochen. Beim Schreiben dieses Artikels notiert ETH bei 1.198 Dollar und hält weiterhin 18,4 % der Marktanteile der Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen. Damit beläuft sich der Wert aller im Umlauf befindlichen Ether auf mehr als 146 Milliarden Dollar. Mit dem aktuellen Preisniveau ist heute ein sehr guter Tag, um die Richtung für das kommende Jahr abzuschätzen. Gelingt es, die 1.200 Dollar Marke nachhaltig zu durchbrechen, sind das die besten Voraussetzungen für einen guten Start in das neue Jahr. Die Widerstände, die sich für den Jänner 23 auf dem Ethereum-Chart zeigen, liegen bei 1.230 Dollar und 1.300 Dollar. Sollten die Gewinnmitnahmen bei 1.300 Dollar nicht Überhand nehmen, würde es nach einer kurzen Verschnaufpause bei 1.325 USD direkt weitergehen zur 1.365 Dollar Marke. Vom aktuellen Preis von 1.200 Dollar wäre das ein Anstieg um 13,75 Prozent. Ob dieser Anstieg bereits im ersten Monat des neuen Jahres gelingt, bleibt abzuwarten. Allerdings würde ein Kurs über 1.200 Dollar in den ersten Tagen im neuen Jahr die besten Voraussetzungen für einen weiteren Preisanstieg schaffen. Während ETH seine Richtung für das kommende Jahr noch sucht, scheint es für $FGHT nur noch eine Richtung für 2023 zu geben: Steil nach oben.

Bemerkenswerter Presale: Die Hälfte der Token in wenigen Tagen verkauft

Bei FightOut handelt es sich um ein Move 2 Earn Vorhaben, das alle Bisherigen in den Schatten stellt. Hier wird man nicht wie bei bisherigen Apps nur für das Gehen belohnt – FightOut geht hier viel weiter und begleitet Nutzer ins Fitnessstudio, um diese fürs Training zu motivieren. Zu Beginn mintet man sich einen NFT, der den eigenen Charakter im Metaverse von FightOut darstellt. Dieser ist an einen gebunden und kann nicht eingetauscht oder gehandelt werden. Der Grund dafür ist bahnbrechend: Der Avatar im Metaverse profitiert von den eigenen Workouts, die man selbst im realen Leben absolviert. Wer hier besser werden will, um die täglichen Herausforderungen im virtuellen Raum leichter zu meistern, muss auch im echten Leben stärker und fitter werden. Dass diese Art, Nutzer spielerisch zu Bestleistungen zu motivieren, vielversprechend ist, haben auch zahlreiche Investoren bereits erkannt. Deshalb legt der FGHT-Token einen bemerkenswerten Presale hin: Innerhalb kürzester Zeit sind nun mehr als 50 % der verfügbaren Coins in dieser Phase des Vorverkaufs vergriffen. So wurden schnell mehr als 2,5 Millionen Dollar umgesetzt, um das Projekt zu verwirklichen.

Zahlreiche Vorteile für Frühentschlossene

Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass Investoren, die an Coins kommen, ehe diese an Kryptobörsen gelistet werden, oft Renditen von mehreren tausend Prozent erzielen können. Der FGHT-Token bringt alle Voraussetzungen mit, um ebenfalls solche Gewinne zu erzielen. Ausserdem sind für alle, die noch in dieser frühen Phase einsteigen, zahlreiche Vorteile und Boni möglich. So kann man aktuell auf seine Einzahlung einen Bonus von bis zu 50 % erhalten, wenn man sich dazu entscheidet, die erworbenen Coins nach dem Erhalt einzufrieren. Sperrfristen bis zu 24 Monaten sind hier möglich, wodurch auch eine gewisse Preisstabilität nach dem Listing an den Kryptobörsen gegeben ist, weil nicht sofort alle Coins den Markt fluten. Ausserdem ist ein $FGHT derzeit noch für 0,0166 USDT erhältlich. Gelistet wird der Coin ab April für 0,0333 USDT, wodurch Investoren einen Buchgewinn von mehr als 100 % verzeichnen können. Im Anschluss ist eine Kursrallye im Laufe des Jahres, in der der Preis um mehrere tausend Prozent ansteigt, nicht auszuschliessen. Wer diese Gelegenheit noch nutzen möchte, kommt hier an die letzten verfügbaren Coins.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.