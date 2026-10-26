|Krypto-Performance im Blick
|
26.10.2026 11:03:08
Ethereum: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ethereum gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 4’215.09 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.02372 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 25.10.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 2’317.36 USD 54.98 USD wert gewesen. Aus 100 USD wurden somit 54.98 USD, was einer negativen Performance von 45.02 Prozent entspricht.
Am 25.06.2026 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’564.05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4’122.82 USD und wurde am 27.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|66’448.25237
|1.01%
|Handeln
|Vision
|0.03215
|1.17%
|Handeln
|Ethereum
|1’927.65012
|0.96%
|Handeln
|Ripple
|1.06533
|0.16%
|Handeln
|Solana
|83.90096
|0.98%
|Handeln
|Cardano
|0.16881
|0.99%
|Handeln
|Polkadot
|0.84283
|0.09%
|Handeln
|Chainlink
|9.47105
|0.91%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.03%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.57%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren