Ethereum: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 4’215.09 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.02372 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 25.10.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 2’317.36 USD 54.98 USD wert gewesen. Aus 100 USD wurden somit 54.98 USD, was einer negativen Performance von 45.02 Prozent entspricht.

Am 25.06.2026 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’564.05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4’122.82 USD und wurde am 27.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net