Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Ethereum notierte gestern vor 5 Jahren bei 3’290.49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETH investiert hätte, befände sich nun 0.03039 Ethereum in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären am 13.09.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 2’475.94 USD 75.25 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 24.75 Prozent gleich.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’564.05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 4’691.48 USD.

Redaktion finanzen.net