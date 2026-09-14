|Krypto-Investment im Blick
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14.09.2026 11:03:08
Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ethereum Anlegern gebracht.
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Ethereum notierte gestern vor 5 Jahren bei 3’290.49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETH investiert hätte, befände sich nun 0.03039 Ethereum in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären am 13.09.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 2’475.94 USD 75.25 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 24.75 Prozent gleich.
Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’564.05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 4’691.48 USD.
Redaktion finanzen.net
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