|Krypto-Anlage im Blick
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31.08.2026 11:03:08
Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Bei einem frühen Investment in Ethereum hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Ethereum wurde am 30.08.2025 bei 4’372.49 USD gehandelt. Bei einem ETH-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.2287 Ethereum. Die Anlage hätte nun einen Wert von 550.27 USD, da sich der Wert von Ethereum am 30.08.2026 auf 2’406.03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.97 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETH am 25.06.2026 bei 1’564.05 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 12.09.2025 bei 4’708.97 USD.
Redaktion finanzen.net
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