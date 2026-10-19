Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Ethereum kostete am 18.10.2023 1’564.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 6.393 ETH. Die gehaltenen Coins wären gestern 15’378.64 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 2’405.48 USD belief. Damit wäre das Investment 53.79 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1’564.05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 4’163.03 USD.

Redaktion finanzen.net