|Krypto-Invest im Fokus
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28.09.2026 11:03:08
Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Wer vor Jahren in Ethereum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren war ein Ethereum 1’597.44 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.260 ETH im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’817.18 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.09.2026 auf 2’686.45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.17 Prozent vermehrt.
Bei 1’564.05 USD erreichte ETH am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 4’691.48 USD.
Redaktion finanzen.net
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