Ethereum: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

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Vor 5 Jahren war ein Ethereum 2’164.80 USD wert. Bei einer ETH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.04619 Ethereum. Da sich der Wert von Ethereum am 19.04.2026 auf 2’266.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.72 Prozent erhöht.

Am 21.04.2025 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1’579.65 USD. Bei 4’828.99 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net