Ethereum: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Rentable ETH-Investition? 13.07.2026 11:03:08

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Ethereum notierte gestern vor 5 Jahren bei 2’037.98 USD. Bei einer Investition von 100 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.04907 Ethereum. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 1’805.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.60 USD wert. Damit wäre das Investment um 11.40 Prozent gesunken.

Bei 1’564.05 USD erreichte ETH am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net

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