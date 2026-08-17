Ethereum: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

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Vor 3 Jahren war ein Ethereum 1’806.68 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 5.535 ETH. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 10’373.52 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 1’874.16 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 10’373.52 USD, was einer positiven Performance von 3.74 Prozent entspricht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 1’564.05 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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