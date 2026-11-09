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Entwicklung der Investition 09.11.2026 11:03:08

Ethereum: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Ethereum: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ethereum gewesen.

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Ethereum war gestern vor 3 Jahren 1’891.43 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.287 ETH-Coins Da sich der Wert von Ethereum am 08.11.2026 auf 2’128.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’252.11 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 12.52 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 25.06.2026 bei 1’564.05 USD. Bei 3’565.08 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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