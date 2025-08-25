|Lukrative ETH-Investition?
|
25.08.2025 11:03:08
Ethereum: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Das wäre der Verdienst eines frühen Ethereum-Investments gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren wurde Ethereum bei 408.60 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.2447 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’169.56 USD, da sich der Wert von Ethereum am 24.08.2025 auf 4’778.79 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1’069.56 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|89’480.58238
|-1.67%
|Handeln
|Vision
|0.14370
|-1.37%
|Handeln
|Ethereum
|3’693.74507
|-3.67%
|Handeln
|Ripple
|2.36247
|-2.74%
|Handeln
|Solana
|160.73828
|-2.71%
|Handeln
|Cardano
|0.70001
|-4.22%
|Handeln
|Polkadot
|3.15209
|-4.38%
|Handeln
|Chainlink
|20.15296
|-2.75%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-4.60%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-4.22%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!