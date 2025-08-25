Ethereum: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Vor 5 Jahren wurde Ethereum bei 408.60 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.2447 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’169.56 USD, da sich der Wert von Ethereum am 24.08.2025 auf 4’778.79 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1’069.56 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net