Ethereum Kurs Prognose: Psychologisch wichtige Grenze im Fokus – dieses Setup bietet 25 % ROI

Der Ethereum Kurs gab in den letzten 24 Stunden um rund 0,6 % nach und wird damit aktuell bei 1770 $ gehandelt. Dabei wurde ETH in diesem Zeitraum zwischen 1740 und 1812 $ getradet. Die wichtige psychologische Grenze von 2000 $ bleibt weiterhin im Fokus der Bullen. Doch aktuell konnte man das Kursniveau von 1850 $ noch nicht nachhaltig überwinden – hier befindet sich ein wichtiges Widerstandslevel, für das es den Ethereum-Investoren augenscheinlich noch an Stärke mangelt. Doch wie könnte das wahrscheinlichste Szenario jetzt aussehen?

Ethereum Kurs Prognose: Rücksetzer auf 1600 $, dann Rallye über 2000 $?

Wie könnte sich Ethereum jetzt entwickeln? Wann ist ein Einstieg sinnvoll? Dies wird in erster Linie auch von der Entwicklung der Bankenkrise, makroökonomischen Daten und der Fed-Zinsentscheidung in der laufenden Woche abhängen, sodass bei jedem Handel diese exogenen Faktoren Berücksichtigung finden müssen. Doch charttechnisch gibt es ein präferiertes Szenario. Denn Ethereum-Bullen zeigen sich aktuell nicht in der Lage, die 1850 $ mit ausreichend Volumen zu überwinden, um dann endlich die 2000 $ anzuvisieren.

Hier könnte nun kurzfristig bearisches Abwärtspotenzial realisiert werden. Das Momentum hat nachgelassen. Kurzfristig könnten sich Chancen auf der Short-Seite ergeben. Ein Rücksetzer bis auf das Kursniveau von rund 1600 $ könnte sich zum Einstieg oder Ausbau des Engagements anbieten. Denn die bullische These wäre auch dann weiterhin in Kraft. Sollte bei 1600 $ erneut eine Trendwende in kleineren Zeiteinheiten gelingen, könnten die Bullen sukzessive Momentum aufbauen, um dann endlich die 2000 $ zu überwinden.

Leitzinsentscheidung der Fed im Fokus: Bullische Impulse für ETH?

Wichtig für die Kursentwicklung von Ethereum in dieser Woche sowie auch für den gesamten digitalen Währungsmarkt dürfte die Notenbankentscheidung in den USA am Mittwoch sein, bei welcher die Fed die erste Zinsentscheidung nach der Bankenkrise trifft. Werden die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht oder setzt die Federal Reserve ihre Straffungspolitik vorerst aus? Das sind die beiden wahrscheinlichsten Szenarien. Rund um die Notenbanksitzung dürfte es zu viel Bewegung kommen. Die hohe Volatilität wird Chancen für aktive Händler bieten. Aktuell lässt sich jedoch kaum evaluieren, wie der Markt auf die Entscheidung hinsichtlich der weiteren Geldpolitik reagieren wird.

Krypto-Wale & Krypto-Sharks: So veränderte sich der Supply in 2022

Jüngste Santiment-Daten zeigen die Entwicklung des Total Supplys von Ethereum im Jahr 2022 in Bezug auf das Kaufverhalten der Krypto-Wale. Demnach verkauften Wale mit 10.000 bis 10.000.000 ETH rund 9,43 Millionen Coins im vergangenen Jahr, während die Adressen mit 10 bis 10.000 ETH massiv akkumulierten – eine diametrale Entwicklung. Damit dürfte der Supply immer dezentraler verteilt werden.

#Ethereum's large addresses have shifted their supply held substantially. Addresses holding 10-10K $ETH have collectively added 3.61M coins in the past year. Meanwhile, addresses with 10K-10M $ETH have collectively dumped 9.43M in the same timeframe. https://t.co/5iETPLmP36 pic.twitter.com/HdIpuvp602 — Santiment (@santimentfeed) March 16, 2023

Krypto Presales mit 10x Potenzial: Besseres CRV?

Möglicherweise könnten in den nächsten Wochen andere Kryptos ein besseres CRV bieten, da bei Ethereum immer noch die Angst vor einem Abverkauf rund um das Shapella (Shanghai) Upgrade im April vorherrscht. Auch das historisch lukrative Marktsegment der Krypto-Presales könnte für risikoaffine Anleger erneut Chancen bieten.

