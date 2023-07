Ethereum Kurs Prognose Juli 2023 ↘️: Was ist da los? ETH enttäuscht 🙄 wieder mal die Anleger!

Anzeige



Die lang ersehnte Umstellung auf den Proof-of-Stake erfolgte nach mehreren Verzögerungen endlich im September 2022. Das ETH-Upgrade war von langer Hand geplant und mehrfach verschoben worden, was bereits damals für den Unmut der Anhänger und Anleger sorgte.

Doch dann kam das Upgrade auf ETH 2.0 und alle dachten, jetzt wird es gut! Doch passiert ist: wenig! Dann hat man es auf den Krypto-Winter geschoben, der alle Altcoins fest unter ihren Potenzialen hielt.

Doch irgendwann war auch diese Ausrede ausgenutzt und es gab einfach keine Entschuldigung mehr. Angefacht von den Erwartungen um das Shanghai Update folgten dann weitere Wochen des Wartens und des Bangens. Immer den ETH-Kurs im Blick, der von einigen Experten schon wieder gen Himmel steigen sollte. Doch was ist daraus geworden? Richtig: wieder nichts!

Kaum ein Altcoin enttäuscht derzeit seine Anleger so sehr, wie Ethereum. Mit gerade mal 1.872,32 $ ist man weit entfernt von den bekannten Allzeithochs. Dazu kommen noch die negativen Vorzeichen, wenn man sich das Kurschart näher ansieht. Lediglich mit Blick auf den gesamten Verlauf zeigt sich Grün in der Vorherrschaft. Ansonsten ist das Bild eher von dunklem Rot geprägt.

So hat sich der Preis von ETH entwickelt

Zwischen 07. Juni und 06. Juli kann ETH fast +/- Null verzeichnen: Von 1,883 $ auf 1.872 $.

In den letzten sieben Tagen gab es ein leichtes Plus von 1,8,53 $ auf jetzt 1.872,01 $.

Die vergangenen 24 Stunden liefen nicht gut für Ethereum, runter ging es von 1.911$ auf 1,872,56 $. (Echtzeit-Daten)

So hat sich die Marktkapitalisierung von Ethereum entwickelt

Zwischen ATH am 01. Dezember 2021 mit 543,85 Milliarden US-Dollar ging es runter auf 235,49 Milliarden US-Dollar. Das ist fast die Hälfte der Liquidität, die ETH in diesem Zeitraum verloren ging, und zwar trotz Umstellung auf den PoS.

In den letzten 30 Tagen gab es trotz Auf- und Abwärtsbewegungen wenig Substanz in der Marktkapitalisierung, die Ethereum für sich verzeichnen konnte. Von 226,83 Milliarden US-Dollar auf heute 223,07 Milliarden US-Dollar.

Während die vergangenen sieben Tage ein kleines Plus brachten, schwächte sich dieser Erfolg in den vergangenen 24 Stunden wieder ab. Runter gings für das Market Cap von 229,67 Milliarden US-Dollar auf jetzt 226 Milliarden US-Dollar.

Die günstigen ETH-Preise haben Anleger dazu verleitet, vermehrt in die Nummer 2 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Bitcoin zu investieren. Das Handelsvolumen legte in den vergangenen 24 Stunden daher um über 40 % zu.

Wann wird Ethereum wieder steigen?

Die grossen Transfers der Wale deuten eigentlich auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hin. Doch sie könnten auch einen kurzfristigen Anstieg der Volatilität bedeuten, was mögliche Veränderungen in der Preisstabilität auslöst. Zusätzlich zu der im Tweet genannten Transaktion eines ETH-Wales wurde noch eine weitere erhebliche Transaktion in Höhe von 30.000 ETH verzeichnet. Sie wurden von einer anonymen Wallet an OKX übertragen.

Aber Wale sind an den Kryptomärkten nur einer von vielen Faktoren, die den Preis eines Assets beeinflussen können. Auch andere Elemente wie allgemeine Markttrends, globale Wirtschaftsindikatoren und die Anlegerstimmung muss berücksichtigt werden. Leider sieht es selbst mit der Berücksichtigung aller dieser Faktoren auch nicht viel besser für den mittelfristigen ETH-Kurs aus.

Finden solche Wal-Transaktionen statt, können sie jedoch immer auch Wellen auslösen und deuten oft auf potenzielle Preisverschiebungen hin. In einigen Ethereum Kurs Prognosen ist bereits vom Ende des Bärenmarktes für ETH die Rede.

Dieser Meinung können wir uns jedoch nicht anschliessen. Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs für 1 ETH weiterhin eher seitlich und allenfalls leicht nach unten statt nach oben bewegen wird. Über den Sommermonat Juli hinweg erwarten wir keine grosse Veränderung für den ETH-Kurs.

Die Ethereum Kurs Prognose Juli 2023

Wir sehen in etwa den gleichen Preis für ETH im laufenden Monat, wie wir ihn bereits heute verzeichnen können. Etwa um die 1.900 US-Dollar wird sich unseren Prognosen nach der Kurs für 1 ETH bewegen. Auch wenn der Ethereum-Preis an einigen Tagen der vergangenen Woche erneut einen leichten Aufwärtstrend verzeichnen konnte, sind die Anzeichen für einen Bullrun nicht da.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/