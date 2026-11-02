|Frühe Anlage
|
02.11.2026 19:43:08
Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Ethereum Classic verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 01.11.2025 kostete Ethereum Classic 16.32 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 61.28 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 01.11.2026 437.45 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 7.139 USD lag. Das entspricht einem Minus von 56.26 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6.076 USD. Bei 17.76 USD erreichte der Coin am 07.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’887.12436
|-2.46%
|Handeln
|Vision
|0.02947
|-3.53%
|Handeln
|Ethereum
|1’838.11169
|-1.83%
|Handeln
|Ripple
|1.01420
|-1.63%
|Handeln
|Solana
|75.14373
|-3.43%
|Handeln
|Cardano
|0.15342
|-3.45%
|Handeln
|Polkadot
|0.76362
|-2.76%
|Handeln
|Chainlink
|9.09363
|-3.10%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.42%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-5.86%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren