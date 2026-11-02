Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Am 01.11.2025 kostete Ethereum Classic 16.32 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 61.28 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 01.11.2026 437.45 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 7.139 USD lag. Das entspricht einem Minus von 56.26 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6.076 USD. Bei 17.76 USD erreichte der Coin am 07.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net