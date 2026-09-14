|Performance der Anlage
|
14.09.2026 19:43:08
Ethereum Classic: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ethereum Classic verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 55.91 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 1.789 Ethereum Classic. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.29 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.09.2026 auf 7.433 USD belief. Damit wäre das Investment um 86.71 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6.076 USD. Bei 21.01 USD erreichte Ethereum Classic am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’426.92269
|2.73%
|Handeln
|Vision
|0.03418
|1.26%
|Handeln
|Ethereum
|2’067.31303
|2.23%
|Handeln
|Ripple
|1.17171
|6.87%
|Handeln
|Solana
|84.14085
|3.49%
|Handeln
|Cardano
|0.17299
|3.78%
|Handeln
|Polkadot
|0.82770
|1.21%
|Handeln
|Chainlink
|9.47888
|3.46%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|4.25%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.71%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren