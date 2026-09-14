Ethereum Classic: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

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Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 55.91 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 1.789 Ethereum Classic. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.29 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.09.2026 auf 7.433 USD belief. Damit wäre das Investment um 86.71 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6.076 USD. Bei 21.01 USD erreichte Ethereum Classic am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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