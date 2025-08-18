|Kryptowährungen
|
18.08.2025 19:43:08
Ethereum Classic: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Vor Jahren in Ethereum Classic investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 3 Jahren war ein Ethereum Classic 40.13 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in ETC investiert worden wären, hätte man nun 249.16 Ethereum Classic im Depot. Da sich der Wert von Ethereum Classic am 17.08.2025 auf 22.26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’546.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.53 Prozent verringert.
Bei 14.04 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 38.51 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|94’154.51117
|-0.63%
|Handeln
|Vision
|0.16128
|-1.76%
|Handeln
|Ethereum
|3’515.43716
|-2.60%
|Handeln
|Ripple
|2.48243
|-0.41%
|Handeln
|Solana
|149.50359
|-3.18%
|Handeln
|Cardano
|0.74913
|-3.54%
|Handeln
|Polkadot
|3.17033
|-3.18%
|Handeln
|Chainlink
|20.38732
|-1.75%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-3.01%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-4.22%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!