Ethereum Classic: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Gestern vor 3 Jahren war ein Ethereum Classic 40.13 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in ETC investiert worden wären, hätte man nun 249.16 Ethereum Classic im Depot. Da sich der Wert von Ethereum Classic am 17.08.2025 auf 22.26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’546.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.53 Prozent verringert.

Bei 14.04 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 38.51 USD.

Redaktion finanzen.net