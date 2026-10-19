|ETCAnlage im Fokus
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19.10.2026 19:43:08
Ethereum Classic: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Anleger, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Ethereum Classic 14.84 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 674.07 Ethereum Classic. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’217.33 USD, da Ethereum Classic am 18.10.2026 7.740 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 47.83 Prozent vermindert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6.076 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 17.76 USD.
Redaktion finanzen.net
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