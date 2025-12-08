Ethereum Classic: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 07.12.2020 kostete Ethereum Classic 6.132 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.31 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 213.45 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.12.2025 auf 13.09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 213.45 USD entspricht einer Performance von +113.45 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 12.97 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Bei 33.94 USD erreichte die Kryptowährung am 13.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net