Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’656 -0.6%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9387 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’191 -0.1%  Bitcoin 72’840 0.3%  Dollar 0.8066 0.3%  Öl 62.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Ethereum Classic: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Suche...
eToro entdecken
Langzeit-Investment 08.12.2025 19:43:08

Ethereum Classic: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Ethereum Classic: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Ethereum Classic-Investition gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 07.12.2020 kostete Ethereum Classic 6.132 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.31 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 213.45 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.12.2025 auf 13.09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 213.45 USD entspricht einer Performance von +113.45 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 12.97 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Bei 33.94 USD erreichte die Kryptowährung am 13.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025