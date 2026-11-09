Ethereum Classic: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

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Am 08.11.2023 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 18.38 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 544.21 Ethereum Classic im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’612.64 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2026 auf 6.638 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 63.87 Prozent.

Bei 6.076 USD erreichte ETC am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 16.46 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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