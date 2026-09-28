Ethereum Classic: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

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Am 27.09.2023 notierte Ethereum Classic bei 15.33 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 652.18 ETC-Coins. Die gehaltenen Ethereum Classic wären gestern 6’239.60 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 9.567 USD belief. Das entspricht einem Minus von 37.60 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 18.08.2026 bei 6.076 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 02.10.2025 erreicht und liegt bei 20.02 USD.

Redaktion finanzen.net