|
17.11.2026 08:13:47
ETFs, Gold, Altersvorsorgedepot - so hoch sind Ihre Steuern und hier drohen neue Belastungen
Finanzminister Lars Klingbeil bringt eine höhere Kapitalertragsteuer ins Spiel. Damit geraten Millionen Depots in den Fokus. Doch nicht jede Geldanlage wäre gleich betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
In eigener Sache
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9234
|
0.04
|Türkische Lira
|
60.0155
|
-0.02
|Baht
|
40.2786
|
-0.22
|Bitcoin - US Dollar
|
64887.5263
|
-0.02
|Real
|
6.892
|
0.06
|US-Dollar
|
0.8398
|
0.00
|Zloty
|
4.7709
|
0.07
|Euro - US Dollar
|
1.0994
|
-0.03
|Ripple - US Dollar
|
0.9704
|
1.84
|Forint
|
395.1662
|
0.11
|Bitcoin - Euro
|
59044.2748
|
0.08
|Ripple
|
1.2265
|
-1.83
|Rubel
|
98.2837
|
-0.07
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.