Erstes Web3-Freiberufler-Metaverse DeeLance erhält 1,12 Mio. $ von Top VC – Vorverkauf überschreitet 1,1 Mio. $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die bahnbrechende Web3 Freelancing- und Remote Work-Metaverse-Plattform DeeLance hat sich soeben eine grosse strategische Investition von einer führenden VC-Firma (Venture Capital) gesichert.

Bitgert Ventures wird 1,12 Mio. USD in DeeLance investieren, um die Entwicklung des Blockchain-basierten Metaversums zu unterstützen. Denn es hat in Web3-Kreisen bereits einen riesigen Hype ausgelöst und von einige Beobachter glauben schon, dass es die immer noch sehr Web2-Plattform-zentrierte Freelance-/ Gig-Work-Wirtschaft auf den Kopf stellen könnte.

We've made a strategic investment of $1.12M USD in @deelance_com, the leading freelance platform!



This investment will help Deelance expand its services and provide more opportunities for freelancers around the world



Read more: https://t.co/lQm8NBDvYi pic.twitter.com/cgPjN7cMr7 — Bitgert Ventures (@Bitgertventures) May 27, 2023

Bitgert Ventures konzentriert sich auf Investitionen in „dezentrale Infrastrukturen, Ökosysteme und Anwendungen, die das Potenzial haben, die Wirtschaft umzugestalten“.

Die Investition von Bitgert Ventures in DeeLance ist eine starke Unterstützung für das Projekt und wird möglicherweise die Tür für weitere institutionelle Finanzierungen öffnen.

Angesichts seines breiten Portfolios an Investitionen im Web3-Bereich kann Bitgert dem DeeLance-Projekt wertvolle Erfahrungen, Verbindungen und Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Das dürfte dem DeeLance-Team einen enormen Schub geben, wenn es in den kommenden Quartalen hart daran arbeitet, die Versprechen der Roadmap des Projekts zu erfüllen.

Bitgert hat in vielversprechende aufstrebende Kryptoprojekte investiert, darunter JulSwap, eine Cross-Bridge-Börse, OKSE, eine Prepaid-Kryptokarte auf Basis der Web3-Wallet-Technologie und Carbon, ein dezentraler Web3-Browser.

Die grosse Investition von Bitget wird wahrscheinlich auch die Investitionen ankurbeln, die DeeLance durch den Vorverkauf seines Tokens $DEELANCE von der breiten Öffentlichkeit erhalten hat.

Der Presale von DeeLance hat vor kurzem die Marke von 1,1 Mio. $ überschritten, obwohl er erst vor weniger als zwei Monaten gestartet wurde.

Fortan haben Investoren keine Zeit mehr zu verlieren, wenn sie noch vor der nächsten Preiserhöhung in den Vorverkauf einsteigen wollen.

Sobald der Presale 1,2 Mio. $ erreicht, wird der Preis von $DLANCE um 15 % von 0,033 $ auf 0,038 $ steigen.

Wer jetzt einsteigt, kann sich also noch über einen Buchgewinn von rund 66 % freuen, wenn $DLANCE im dritten Quartal dieses Jahres an den grossen Kryptobörsen mit 0,055 $ notiert.

Noch spannender wird es, wenn DeeLance das grosse Giveaway von 100.000 $ in $DLANCE-Token veranstaltet.

Vier glückliche Investoren, die mindestens 100 $ in $DLANCE-Token besitzen, müssen elf Aufgaben erfüllen, darunter auch der Beitritt zu DeeLances verschiedenen Social-Media-Plattformen, um sich zu qualifizieren.

DeeLance – Das dezentrale Freelance-Metaversum verändert die Remote- & Gig-Wirtschaft

DeeLance baut ein innovatives, Krypto- und NFT-gestütztes Metaversum auf, das Freiberufler und Arbeitgeber zusammenbringt. Dabei verspricht es, die Remote-Arbeit und den 761 Milliarden Dollar schweren Personalvermittlungssektor grundlegend zu verändern.

Das Metaverse von DeeLance ist ein blockchaingestützter digitaler Raum, der sowohl Freiberufler als auch Arbeitgeber bereichern soll. In diesem Zusammenhang werden niedrigere Gebühren fällig als bei den grossen Web2-Freelance-Websites.

Hey DeeLancers!



Are you ready for the unique experience in the #DeeLance Metaverse world?



Socialise with other users in Lobby Arena

Conduct professional meetings

Buy Premium Land & office with $DLANCE



Join #Presale today! https://t.co/XHnTqVzMLN pic.twitter.com/p8Chu6hMOu — DeeLance (@deelance_com) May 24, 2023

Das Herzstück des Konzepts von DeeLance ist die Tokenisierung freiberuflicher Arbeitsprodukte in NFTs, die eine sichere und zuverlässige Übertragung des Eigentums an der Arbeit ermöglichen.

Dies ist eine direkte Antwort auf die seit Langem bestehenden Herausforderungen im Bereich der digitalen Freiberuflichkeit, wie beispielsweise Urheberrechtsverletzungen und Zahlungsbetrug. Zudem bietet DeeLance allen Beteiligten ein noch nie dagewesenes Mass an Sicherheit und Gewissheit.

Im Gegensatz zu vielen anderen Freiberuflerplattformen, bei denen es schwierig sein kann, sich anzumelden und die einen grossen Teil des Verdienstes eines Freelancers einbehalten, ist DeeLance leicht zugänglich und bietet äusserst niedrige Gebühren.

Hey DeeLancers!



Explore, work, and earn with DeeLance!



Experience transparency, low fees, and fast payments

Acquire Metaverse land and offices

Get work ownership with NFTs



Join $DLANCE Presale now! https://t.co/XHnTqVzMLN#crypto #Token #Blockchain pic.twitter.com/LMSPrhrXs0 — DeeLance (@deelance_com) May 22, 2023

Um sich bei DeeLance anzumelden, sind keine Plug-ins für den Browser, Apps von Drittanbietern oder Kreditkartendaten erforderlich.

Ausserdem ist alles dank der Blockchain transparent und sicher. Wobei die Zahlungen über ein Treuhandsystem und Smart Contracts abgesichert werden.

DeeLance sorgt schon für grossen Hype – wie hoch kann $DLANCE steigen?

DeeLance hat in den letzten Wochen in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erregt, da immer mehr Menschen von den Plänen und der Vision des Projekts erfahren, welche die freiberufliche Arbeit und Fernarbeit transformieren soll.

Ein Beitrag im Reddit-Diskussionsforum CryptoMoonShots, in dem DeeLance beworben wurde, erhielt in weniger als 24 Stunden 168 Bewertungen und mehr als 200 Kommentare.

Der Twitter-Account des Projekts hat beeindruckende 28.000 Follower, während die Telegram- und Discord-Kanäle jeweils über 13.000 und 4.000 Mitglieder kommen.

Um seine innovative Plattform noch bekannter zu machen, setzt das Team von DeeLance auf eine bereits sehr erfolgreiche Marketingkampagne.

Verschiedene seriöse Nachrichten- und Analyse-Websites wie Cryptonews.com, Business 2 Community, InsideBitcoins, Techopedia, Cryptopresales.com und Analytics Insight zählen DeeLance zu den vielversprechendsten Krypto-Vorverkaufsprojekten des Jahres 2023.

Weitere Medienpartnerschaften sorgen dafür, dass das Web3-Start-up auch auf anderen wichtigen Krypto-Nachrichten-Websites wie Be[In]Crypto und CoinTelegraph sowie auf traditionellen Nachrichten-Websites wie Yahoo! Finance und Business Insider prominent vertreten ist.

Das Team hat auch grosse Anstrengungen unternommen, um die verschiedenen Krypto-Communities zu erreichen. In diesem Zusammenhang wurden mehrere AMA-Sitzungen (Ask Me Anything) bei Hulks, Gems Calls, Coinsniper, ICO Speakers, BSC News, Binance Live und Whale Coin Talk veranstaltet.

Da sich die Nachricht verbreitet und die DeeLance-Gemeinschaft schnell wächst, ist es kein Wunder, dass Kryptoanalysten für das kommende Jahr grosse Gewinne für $DLANCE vorhersagen.

Der bekannte britische Krypto-Analyst Jacob Crypto Bury ist der Meinung, dass DeeLance „wahnsinniges Potenzial“ hat, während sein Kollege Crypto Gains davon ausgeht, dass $DLANCE ein 100-faches Potenzial haben könnte.

DeeLance wurde von SolidProof und Coinsuls geprüft und zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass das Unternehmen SAFU ist und das Team KYC-geprüft wurde. Zudem wurde DeeLance vor dem ICO auf CoinMarketCap gelistet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.